Массовое ДТП стало причиной блокировки движения на МКАД в Москве
Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
По данным ведомства, авария с участием нескольких автомобилей случилась на внешней стороне МКАД на 0-м километре, в районе съезда № 1А. На месте работают городские оперативные службы. Обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших уточняются.
В дептрансе также предупредили о затрудненном движении в районе аварии и рекомендовали водителям заранее выбирать маршруты объезда проблемного участка.
Ранее, 29 декабря, сообщалось о столкновении двух грузовиков на 105-м километре внешней стороны МКАД. Тогда съезд на Щёлковское шоссе в сторону области перекрыли.
Читайте также: