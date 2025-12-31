Назвали число пострадавших в драке со стрельбой в Подольске

31 декабря 2025, 13:07

В драке со стрельбой в подмосковном Подольске пострадали четверо

Фото: istockphoto/blinow61

После ночной потасовки со стрельбой в Подольске полиция возбудила уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в подмосковном ГУ МВД, за медицинской помощью обратились четыре человека.