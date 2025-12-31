Назвали число пострадавших в драке со стрельбой в Подольске
После ночной потасовки со стрельбой в Подольске полиция возбудила уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в подмосковном ГУ МВД, за медицинской помощью обратились четыре человека.
По информации ведомства, конфликт между двумя компаниями возник на бытовой почве и перерос в драку. Во время столкновения прозвучало несколько выстрелов из предмета, внешне похожего на травматический пистолет.
Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть ночью. Участников инцидента задержали, точное число в МВД не раскрыли. Telegram-канал Mash утверждает, что драка произошла у ТЦ «Гран» в микрорайоне Климовск и в ней могли участвовать более 30 человек.
