Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после столкновения двух поездов
Группа из примерно 40 российских туристов оказалась заблокирована после лобового столкновения двух поездов в Перу. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Путешественники пожаловались, что им не предоставили ни питание, ни жилье, а консульство не вышло на связь. По словам людей, все проблемы им приходится решать самостоятельно.
В настоящее время одна из компаний-перевозчиков начала посадку некоторых пассажиров в вагоны, но в процессе возникла давка.
Напомним, авария произошла 30 декабря на железнодорожном участке между Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо в Перу. По последним данным, один из машинистов погиб, а более 40 человек, включая местных и иностранцев, пострадали. В труднодоступный горный район Анд направляли десятки машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 40 российских туристов попали в аварию по пути на новогоднюю экскурсию в Таиланде.
