В Хасавюрте мужчина зарезал мать и дочь ради 10 тысяч рублей

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В Хасавюрте мужчина проник в дом и зарезал мать и дочь, чтобы украсть 10 тысяч рублей, оставшиеся с похорон главы семейства. Об этом сообщает Mash Gor.
По данным издания, мужчина распивал с соседом алкогольные напитки, а после вышел на улицу с целью зайти в первый попавшийся дом, чтобы убить и ограбить хозяев. Именно так преступник сказал в суде.
Мужчина притаился в кладовке, где просидел два часа, дождался пока женщины выйдут на омовение и напал на них с лезвием.
Мать смогла предложить грабителю только 10 тысяч рублей, которые собрали соседи на похороны ее мужа, однако, потеряв сознание от ранения, не успела сказать, где они лежат.
Тогда он переключился на дочь, пока и она не лишилась чувств. После этого мужчина спокойно ушел с деньгами, купил алкоголь и вернулся к товарищу.
Обеих женщин удалось спасти, несмотря на то, что у них были ранения сердца. При этом мужчину суд приговорил к 11 годам лишения свободы.
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Мужчина притаился в кладовке, где просидел два часа, дождался пока женщины выйдут на омовение и напал на них с лезвием.
Мать смогла предложить грабителю только 10 тысяч рублей, которые собрали соседи на похороны ее мужа, однако, потеряв сознание от ранения, не успела сказать, где они лежат.
Тогда он переключился на дочь, пока и она не лишилась чувств. После этого мужчина спокойно ушел с деньгами, купил алкоголь и вернулся к товарищу.
Обеих женщин удалось спасти, несмотря на то, что у них были ранения сердца. При этом мужчину суд приговорил к 11 годам лишения свободы.
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Элина Позднякова