В Хасавюрте мужчина зарезал мать и дочь ради 10 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции, по которому организовывали въезд африканцев в Евросоюз через Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, с 2021 ОПГ заработала 60 миллионов рублей, оформляя иностранцев через фиктивные схемы.