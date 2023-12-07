Питерского бизнесмена пытали плоскогубцами, чтобы он выдал полмиллиарда рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
20 октября соучредитель нескольких крупных фирм Анатолий Столяров спустился на парковку к своему автомобилю.
В этот момент из микроавтобуса выбежали трое неизвестных в балаклавах и затащили бизнесмена внутрь. В салоне Столярову связали руки и ноги скотчем, а пальцы засунули в плоскогубцы, чтобы предприниматель быстрее рассказал, где он хранит 500 млн рублей.
Столяров пытался объяснить, что у него нет таких денег, но дома в сейфе лежит около 50 млн. Грабителя взяли ключи от автомобиля Анатолия, ключи от квартиры, выяснили у него код от домофона и узнали, как отключить сигнализацию в квартире.
Двое грабителей поехали к бизнесмену домой, забирать оружейный ящик, где были спрятаны деньги, а двое других остались с жертвой.
Забрав ящик, грабители оставили бизнесмена связанным в машине.
В конце ноября следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались уроженцы Чечни, мужчина из Санкт-Петербурга и Пятигорска.
Трое отправлены в СИЗО, один — под домашним арестом. Следователи не исключают, что это не единственный разбой, который произвёл квартет.
При этом, в конце 2020 года бизнесмена уже грабили. Тогда преступники встретили Столярова на лестничной площадке и забрали у него 25 млн рублей и украшений на 200 тысяч.
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Столяров пытался объяснить, что у него нет таких денег, но дома в сейфе лежит около 50 млн. Грабителя взяли ключи от автомобиля Анатолия, ключи от квартиры, выяснили у него код от домофона и узнали, как отключить сигнализацию в квартире.
Забрав ящик, грабители оставили бизнесмена связанным в машине.
В конце ноября следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались уроженцы Чечни, мужчина из Санкт-Петербурга и Пятигорска.
Трое отправлены в СИЗО, один — под домашним арестом. Следователи не исключают, что это не единственный разбой, который произвёл квартет.
При этом, в конце 2020 года бизнесмена уже грабили. Тогда преступники встретили Столярова на лестничной площадке и забрали у него 25 млн рублей и украшений на 200 тысяч.
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Мария Фирсова