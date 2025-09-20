На польской границе задержали мигрантов, которые рыли туннель из Белоруссии

20 сентября 2025, 07:37

В Польше задержали четырех иностранцев, которые прорыли туннель из Белоруссии

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны. Об этом информирует телеканал Polsat News со ссылкой на сообщение Подляской пограничной службы.