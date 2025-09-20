На польской границе задержали мигрантов, которые рыли туннель из Белоруссии
В Польше задержали четырех иностранцев, которые прорыли туннель из Белоруссии
Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны. Об этом информирует телеканал Polsat News со ссылкой на сообщение Подляской пограничной службы.
Вход в туннель находился у реки Наревки. Здесь пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Утром в пятницу, 19 сентября, они задержали четверых иностранцев. Нарушители границы были вынуждены вернуться в Белоруссию.
Польские СМИ сообщают, что приграничные территории с белорусской стороны находятся под контролем местных властей, которые иногда разрешают иностранцам пересекать границу.
