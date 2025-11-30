Россиянин забил до смерти пенсионерку, расчленил труп и выбросил останки на улицу
В Кургане задержали мужчину по подозрению в убийстве 61-летней женщины. Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 ноября. Подробности сообщает региональный СК.
По информации следствия, 38-летний местный житель познакомился с пенсионеркой на улице и пригласил её к себе домой. Вечером между ними возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина нанёс женщине множественные удары, от которых она скончалась.
После этого подозреваемый расчленил тело, чтобы скрыть преступление. Останки он выбросил в лесополосе около гаражного кооператива. Полиция получила сообщение о происшествии и направила на место оперативную группу. Они установили личность хозяина квартиры и задержали его рядом с домом.
Мужчина признал вину и показал следователям, где оставил части тела погибшей. Суд заключил подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
