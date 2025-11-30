Достижения.рф

Россиянин забил до смерти пенсионерку, расчленил труп и выбросил останки на улицу

В Кургане конфликт во время застолья закончился убийством пенсионерки
Фото: Istock/tiero

В Кургане задержали мужчину по подозрению в убийстве 61-летней женщины. Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 ноября. Подробности сообщает региональный СК.



По информации следствия, 38-летний местный житель познакомился с пенсионеркой на улице и пригласил её к себе домой. Вечером между ними возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина нанёс женщине множественные удары, от которых она скончалась.

После этого подозреваемый расчленил тело, чтобы скрыть преступление. Останки он выбросил в лесополосе около гаражного кооператива. Полиция получила сообщение о происшествии и направила на место оперативную группу. Они установили личность хозяина квартиры и задержали его рядом с домом.

Мужчина признал вину и показал следователям, где оставил части тела погибшей. Суд заключил подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ольга Щелокова

