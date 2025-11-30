Россиянин забил до смерти пенсионерку, расчленил труп и выбросил останки на улицу

30 ноября 2025, 14:20

В Кургане конфликт во время застолья закончился убийством пенсионерки

Фото: Istock/tiero

В Кургане задержали мужчину по подозрению в убийстве 61-летней женщины. Инцидент произошёл в ночь с 12 на 13 ноября. Подробности сообщает региональный СК.