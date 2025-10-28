В Барнауле задержали наркокурьеров, спрятавших героин в хлебе и колбасе

28 октября 2025, 18:52

Фото: Телеграм/mediamvd

В Барнауле задержали двух жителей Заринска, которые перевозили крупную партию наркотиков, замаскированных под продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ в своем телеграм-канале.