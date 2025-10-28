В Барнауле задержали наркокурьеров, спрятавших героин в хлебе и колбасе
В Барнауле задержали двух жителей Заринска, которые перевозили крупную партию наркотиков, замаскированных под продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, мужчины 42 и 43 прибыли в город по заданию онлайн-куратора для организации тайников в Рубцовске. Запрещенные вещества они спрятали внутри буханки хлеба и батона колбасы. При досмотре полиция изъяла 210 свертков с героином и метадоном общим весом 204 грамма.
Оба задержанных ранее имели судимости за аналогичные преступления. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
