В индийской школе 13-летнюю девочку попросили показать «справку о девственности»
В индийском Морадабаде мусульманская школа потребовала от 13‑летней ученицы предоставить «справку о девственности» после возвращения с каникул. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошёл на прошлой неделе: при подаче документов школьница столкнулась с необычным требованием со стороны сотрудника. Отец девочки обратился в полицию и в управление образования, заявив о хищении платы за обучение, домогательствах и клевете со стороны администрации школы.
По его словам, дочь поступила в медресе в 2024 году, а в 2025‑м ее перевели в 8‑й класс, за что семья заплатила 35 тысяч рупий. После краткого визита к родственникам в июле мать привела ребёнка обратно, но сотрудник приёма и директор отказались принять её без медицинского заключения, подтверждающего девственность.
Когда семья отказалась выполнить это требование, сотрудники, по словам мужчины, оскорбили мать ученицы, напали на неё и настаивали на переводе девочки в другое учебное заведение. Руководство школы от комментариев воздерживается.
