В индийской школе 13-летнюю девочку попросили показать «справку о девственности»

28 октября 2025, 20:15

Times of India: 13-летнюю попросили показать «справку о девственности» в школе

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В индийском Морадабаде мусульманская школа потребовала от 13‑летней ученицы предоставить «справку о девственности» после возвращения с каникул. Об этом сообщает Times of India.