На портале госуслуг запущен сервис «Чрезвычайная ситуация»

Фото: Фотобанк МО
На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация». Там можно найти информацию, которая нужна людям, пострадавшим при ЧС.
С помощью сервиса граждане смогут узнать, как и в каких случаях можно получить финансовую помощь от государства; какие нужны для этого документы; какие предусмотрены выплаты и пособия и какие предоставляются социальные гарантии.
Фото: портал госуслуг
Помимо этого, сервис поможет изучить инструкции по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Это важные знания, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким.
Доступ к сервису можно найти по ссылке.
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Фото: портал госуслуг
Помимо этого, сервис поможет изучить инструкции по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Это важные знания, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким.
Доступ к сервису можно найти по ссылке.
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Лора Луганская