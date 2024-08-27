На портале госуслуг запущен сервис «Чрезвычайная ситуация»

Школьник из Ростовской области оказался болен страшным недугом. Семья мальчика сначала полагала, что ребенок устает из-за учебы и переживает за отца, который находится на СВО, поэтому неважно себя чувствует. Однако результаты анализов, которые пришлось сдать из-за сыпи на руке, показали: ребенок умирает. Подробности читайте в материале «Радио 1».