У россиянки развились анафилактический шок и отёк Квинке после приёма протеина
Жительница Воронежа Ксения рассказала, что после 30 граммов протеина у неё начались чихание, отёк и проблемы с дыханием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам девушки, она купила спортивную добавку полтора месяца назад. Обычно Ксения добавляла в кофе и десерты по 5–15 грамм порошка. В тот день она впервые выпила сразу 30 граммов. Почти сразу после этого россиянка начала чихать. Затем у неё опухли нос и глаза. Позже Ксения почти перестала дышать и вызвала скорую помощь.
Врачи сделали ей антигистаминный укол и начали выяснять причину реакции. Аллерголог предположила, что организм дал накопительный ответ на протеин. Небольшие дозы не вызывали заметных симптомов, но после 30 граммов состояние резко ухудшилось. Установить точный компонент, вызвавший аллергию, сложно. Реакцию могли спровоцировать красители, консерванты или их сочетание.
