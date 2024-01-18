На пожаре в Богородском округе пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Жилой дом загорелся на улице Центральная в деревне Тимохино Богородского городского округа, тушение заняло более семи часов, есть пострадавший, сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области.
«Информация о возгорании поступила дежурному в Центре управления в кризисных ситуациях в 18:32 в среду, 17 января. На место выехали пожарные. Последствия пожара были ликвидированы 02:07 в четверг, 18 января. На пожаре пострадал один человек», — уточняется в сообщении.
В тушении были задействованы одиннадцать человек и три единицы спецтехники. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Читайте также:
Пожар разгорелся на территории Усачёвских бань в Москве
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибла женщина
В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
Лев Каштанов