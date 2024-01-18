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На пожаре в Богородском округе пострадал человек

18 января 2024, 09:34
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Жилой дом загорелся на улице Центральная в деревне Тимохино Богородского городского округа, тушение заняло более семи часов, есть пострадавший, сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области.

«Информация о возгорании поступила дежурному в Центре управления в кризисных ситуациях в 18:32 в среду, 17 января. На место выехали пожарные. Последствия пожара были ликвидированы 02:07 в четверг, 18 января. На пожаре пострадал один человек», — уточняется в сообщении.

В тушении были задействованы одиннадцать человек и три единицы спецтехники. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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Минздрав: Умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа в Махачкале
18 января 2024, 09:43

Фото: iStock/izzzy71

Скончался один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме Махачкалы, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.
18 января в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Двое взрослых и трое детей получили ожоги 95-100 процентов тела.

«Семья из пяти человек — родители и трое детей — получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений несовместимых с жизнью один из детей скончался», — прокомментировали ситуацию в Минздраве РД.

Как отметили в ведомстве, прямо сейчас врачи борются за жизни родителей и двоих детей, пострадавших при взрыве газа.

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#дагестан
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SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
18 января 2024, 08:42

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 18 января российские системы ПВО отразили атаки беспилотников над Ленинградской и Московской областями.

По информации SHOT, обломки дрона ВСУ обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

Предварительно, сбитый беспилотник был самолётного типа и нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки. К тому же, размах крыльев устройства достигал шести метров.

Отмечается, что в результате атаки порт не получил никаких повреждений, пострадавших также нет.

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#санкт-петербург
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В Балашихе школьница метнула нож в грудь девятилетнего брата
18 января 2024, 08:32

Фото: iStock/zoka74

В Балашихе одиннадцатилетняя девочка разозлилась на младшего брата и метнула в него ножом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на улице Авиарембаза в подмосковной Балашихе. Одиннадцатилетней девочке сказали накормить девятилетнего брата. Мальчик начал капризничать и перевернул тарелку с супом.

Школьница разозлилась и начала ругать брата, а тот стал кричать на неё в ответ. Разгневанная сестра схватила нож, которым в этот момент резала хлеб, и метнула его в мальчика. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка.

Испугавшись, девочка начала звать соседей и звонить в скорую. Школьнику провели экстренную операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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В Екатеринбурге два дня подряд находят трупы в одном дворе
В Екатеринбурге обнаружили тело девушки в том же месте, где вчера умер мужчина
18 января 2024, 08:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Екатеринбурге тело девушки обнаружили в том же дворе, где вчера погиб мужчина, об этом рассказала очевидица событий в интервью для URA.RU.
«Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию», — рассказала изданию екатеринбурженка.

По её словам, местные жители напуганы, ведь только вчера в этом же месте погиб мужчина.

Напомним, 17 января во дворе этого самого дома на улице Белинского погиб мужчина. 63-летний водитель выезжал на своём авто со двора, когда машина упёрлась бампером в снег и застряла. Мужчина пошёл откапывать машину. В этот момент у него случился приступ, он упал на землю и скончался.

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Пожар разгорелся на территории Усачёвских бань в Москве
18 января 2024, 07:34

Фото: iStock/Distortion Media

В Москве начался пожар на территории комплекса Усачёвские бани в Москве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, возгорание началось около 07:00 утра 18 января.

Известно, что огонь разгорелся на втором этаже банного комплекса, а затем перекинулся на мансарду.

В настоящий момент на месте происшествия работает пожарная бригада, информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

17 января пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В одной из квартир, на 11 этаже, погибла пожилая женщина 1947 года рождения. Причины пожара сейчас устанавливает межрайонная прокуратура.

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В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма
Более 1,1 миллиона потребителей остались без света в Бразилии после шторма
18 января 2024, 05:31

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Более 1,1 миллиона потребителей электроэнергии пострадали в результате сильного циклона, который атаковал штат Риу-Гранди-ду-Сул в ночь на среду. По данным портала G1, один человек погиб, а 12 получили травмы, сообщили спасатели региона.
«Сильный дождь, ветер, град и молнии вызвали разрушения. Более 1,1 миллиона потребителей остались без электричества», — говорится в сообщении.
Правительство штата сообщило, что шторм привел к гибели одного человека в муниципалитете Кашуэйринья в Порту-Алегри, когда на мужчину упал навес со здания. В нескольких муниципалитетах за последние 24 часа зафиксировано более 100 миллиметров осадков и порывы ветра превысили 100 километров в час. Гражданская оборона штата сообщила о 4840 пострадавших, 12 раненых и 48 жителях, которые вынуждены были покинуть свои дома.

На данный момент 39 муниципалитетов Риу-Гранди-ду-Сул сообщили об ущербе или инцидентах. Спасатели предупреждают, что в регионе ожидаются новые дожди и штормы.

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В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
СК: житель Петропавловска-Камчатского за день убил двух мужчин
18 января 2024, 04:54

Фото: istockphoto/Chalabala

Житель Петропавловска-Камчатского находится под стражей по обвинению в убийстве двух мужчин, включая своего знакомого, сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
По данным следствия, 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14 января текущего года, в ходе конфликта с 49-летним знакомым, нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове.

Пострадавший скончался от полученных травм. Того же дня, с целью скрыть преступление, подозреваемый атаковал ножом еще одного мужчину в возрасте 45 лет, который узнал о произошедшем. Второй пострадавший также скончался от полученных ранений. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух человек, и он находится под стражей. Полиция отметила, что задержанный ранее был неоднократно судим.

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В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии
Прокурор Суарес, который вел дело о захвате телестудии, убит в Гуаякиле
18 января 2024, 02:26

Фото: iStock/DC_Colombia

Генеральная прокуратура Эквадора проводит расследование по поводу убийства прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который активно занимался делами по организованной преступности в провинции Гуаяс.
Эту информацию предоставила генпрокурор страны Диана Саласар в своем обращении, опубликованном в блоге эквадорской прокуратуры в социальной сети. Она подчеркнула, что следственные мероприятия уже начаты на месте происшествия с целью обеспечить наказание виновных в убийстве коллеги.

Согласно местным СМИ, Суарес был атакован наемниками, когда находился за рулем своего автомобиля, получив не менее девяти выстрелов в окно машины. Погибший прокурор расследовал дела о коррупции в полиции и медицинских учреждениях, а также вел расследование захвата телестудии TC Television.

Генпрокурор Саласар подчеркнула важность обеспечения безопасности сотрудников правоохранительных органов и призвала к проведению слушаний UNIDO в удаленном режиме.

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Мужчина, изнасиловавший парня дочери, объяснил свой поступок
Мужчина изнасиловал парня дочери из-за долгого отсутствия интимной близости
17 января 2024, 22:15

Фото: iStock/Rawf8

Мужчина, который изнасиловал парня своей дочери, пояснил, что у него давно не было близости из-за проблем с супругой, он также мог перепутать молодого человека с подружкой дочери. В злополучный вечер молодые люди отдыхали втроем. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, парень пришел к своей девушке в гости вместе с ее подругой. Все они являются художниками и воспитываются в обеспеченных семьях. В тот вечер они планировали вместе поработать над картинами. Со своей девушкой пострадавший парень знаком еще со школы и неоднократно виделся с ее отцом.

По одной из версий, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, мог перепутать парня с подругой дочки. Также он принес свои извинения и пояснил, что него давно не было секса с супругой.

Напомним, ранее стало известно, что в столичном районе Митино молодой человек пришел в гости к своей подруге, где впоследствии его изнасиловал отец девушки.

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