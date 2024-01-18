Пожар разгорелся на территории Усачёвских бань в Москве

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В Москве начался пожар на территории комплекса Усачёвские бани в Москве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, возгорание началось около 07:00 утра 18 января.
Известно, что огонь разгорелся на втором этаже банного комплекса, а затем перекинулся на мансарду.
В настоящий момент на месте происшествия работает пожарная бригада, информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.
17 января пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В одной из квартир, на 11 этаже, погибла пожилая женщина 1947 года рождения. Причины пожара сейчас устанавливает межрайонная прокуратура.
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Известно, что огонь разгорелся на втором этаже банного комплекса, а затем перекинулся на мансарду.
17 января пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В одной из квартир, на 11 этаже, погибла пожилая женщина 1947 года рождения. Причины пожара сейчас устанавливает межрайонная прокуратура.
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Евгения Парфентьева