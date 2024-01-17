При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибла женщина

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На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в котором погибла пожилая москвичка. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире на 11-м этаже жилого дома на ул. Паустовского произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1947 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.
При этом для выяснения причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Ход проверки контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.
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