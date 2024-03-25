На пожаре в жилом доме в Рузе пострадал человек

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Пожар произошел в одной из квартир четырёхэтажного дома в рабочем посёлке Тучково городского округа Руза, в ходе происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в понедельник, 25 марта, в 01:45. Горела квартира в доме по адресу: округ Руза, рабочий посёлок Тучково, улица Силикатная, дом №20. Пожар был ликвидирован в 02:39. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.В тушении принимали участие одиннадцать человек, были задействованы три единицы спецтехники.
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