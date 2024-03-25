В подмосковном лесу задержали мужчину с 3 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в лесу рядом с садоводческим товариществом «Романцево» городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При досмотре задержанного 30-летнего жителя Ленинградской области нашли пакет с тремя свёртками, в которых находилось кристаллическое вещество. По результатам исследования было установлено, что это вещество является наркотиком мефедроном. Общая масса запрещённого вещества составила 3 килограмма», — отмечается в сообщении.Задержанный рассказал, что работу по перевозке наркотиков он нашёл через один из мессенджеров. По условиям договора, он должен был забрать груз наркотиков по переданным ему координатам и ждать дальнейших указаний.
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