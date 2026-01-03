Приморец хотел запустить фейерверки со своего грузовика и поплатился — видео
Readovka: Житель Приморья подорвал свой грузовик фейерверками — видео
Местный житель Приморья решил эффектно запустить праздничный салют прямо с кузова своего грузовика, но задумка обернулась взрывом.
По данным канала Readovka, в момент запуска пиротехника сработала нештатно — связка установок не выдержала и детонировала прямо в кузове. Автор ролика в комментариях отметил, что не понимает, из‑за чего произошёл взрыв. Информации о возможных пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что новогодняя гирлянда оставила многодетную семью без дома. Уточнялось, что украшение работало всю ночь.
Сейчас выясняются все детали и обстоятельства инцидента.
