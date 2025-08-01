На принудительное лечение отправят москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна
Москвич, выбросивший из окна многоэтажного дома свою жену и ребёнка, признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Согласно официальной информации, проведённая комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что 39-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
По данным следствия, трагедия произошла в жилом доме в Москве. Сначала мужчина выбросил из окна своего малолетнего ребёнка, затем – супругу. Обстоятельства происшествия стали предметом уголовного расследования, которое на данный момент завершено с направлением материалов в суд для принятия решения о принудительном лечении.
Семья проживала в доме без жалоб со стороны соседей, а сам мужчина ранее не состоял на психиатрическом учете.
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