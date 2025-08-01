На принудительное лечение отправят москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна

01 августа 2025, 14:44

Фото: iStock/brizmaker

Москвич, выбросивший из окна многоэтажного дома свою жену и ребёнка, признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.