На пристава наехали при попытке ареста машины должника по алиментам в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против должника по алиментам, который совершил наезд на судебного пристава во время ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина, имеющий задолженность, попытался скрыться с места изъятия имущества в тот момент, когда младший судебный пристав накладывал арест на его машину. Уходя от ответственности, фигурант умышленно совершил наезд на представителя власти.
В главке отметили, что благодаря грамотно проведенным следственным действиям мужчина полностью признал вину. Он в добровольном порядке погасил долг.
Ранее главный судебный пристав Петербруга рассказала, кому жаловаться на коллекторов.
