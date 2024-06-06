На пруду в Царском селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший

Фото: iStock/Viktoriya Fivko
Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что понтон перевернулся во время разворота на Большом пруду в Екатерининском парке. В этот момент на нём находились 24 человека.
Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали. Один из пострадавших в результате скончался в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Читайте также:
С крыши склада Wildberries в Коледино упал человек и разбился насмерть
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово
В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»
Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали. Один из пострадавших в результате скончался в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Читайте также:
С крыши склада Wildberries в Коледино упал человек и разбился насмерть
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово
В столичном метрополитене мужчина погиб после падения под поезд на «Тверской»
Анастасия Чинкова