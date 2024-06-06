С крыши склада Wildberries в Коледино упал человек и разбился насмерть

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С крыши склада Wildberries в подмосковном Коледино упал человек и разбился насмерть. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 29-летний разнорабочий компании-подрядчика занимался ремонтом кровли склада Wildberries. Однако по непонятным причинам мужчина работал на крыше без страховки, и в какой-то момент он сорвался и упал. Работник скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи.
По словам очевидцев, после ЧП склад не работал порядка шести часов.
Представители Wildberries заявили, что по факту трагедии создали комиссию, которая уже начала проводить проверку.
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По словам очевидцев, после ЧП склад не работал порядка шести часов.
Представители Wildberries заявили, что по факту трагедии создали комиссию, которая уже начала проводить проверку.
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Элина Позднякова