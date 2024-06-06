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Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку», – написал Анисимов в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что состояние остальных пострадавших опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже отправлены на домашнее лечение.
Напомним, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени у одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон. В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу. Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.
По данным врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, всего в ДТП пострадали 67 человек.
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