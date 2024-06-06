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Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Глава Кемерово Анисимов: погиб один пострадавший в ДТП с трамваями
06 июня 2024, 08:55
Фото: iStock/Kiwis

Фото: iStock/Kiwis

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку», – написал Анисимов в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что состояние остальных пострадавших опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже отправлены на домашнее лечение.



Напомним, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени у одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон. В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу. Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.

По данным врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, всего в ДТП пострадали 67 человек.

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На пруду в Царском селе перевернулся понтон с пассажирами, есть погибший
06 июня 2024, 10:05

Фото: iStock/Viktoriya Fivko

Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что понтон перевернулся во время разворота на Большом пруду в Екатерининском парке. В этот момент на нём находились 24 человека.

Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали. Один из пострадавших в результате скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Силовики задержали экс-министра труда и соцразвития Омской области Куприянова
06 июня 2024, 09:58

Фото: iStock/Rawf8

В Омске задержали бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде (экс-губернатора Александра – ред.] Буркова в 2020-2021 годах», — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.

Куприянов руководил министерством с 2015 года. С 2018 года он начал совмещать эту должность со статусом зампреда правительства региона.

Официальной информации на счёт задержания Владимира Куприянова не было.

Накануне по подозрению во взяточничестве задержали первого замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика.

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#счёт
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С крыши склада Wildberries в Коледино упал человек и разбился насмерть
06 июня 2024, 09:38

Фото: iStock/vmargineanu

С крыши склада Wildberries в подмосковном Коледино упал человек и разбился насмерть. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 29-летний разнорабочий компании-подрядчика занимался ремонтом кровли склада Wildberries. Однако по непонятным причинам мужчина работал на крыше без страховки, и в какой-то момент он сорвался и упал. Работник скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи.

По словам очевидцев, после ЧП склад не работал порядка шести часов.

Представители Wildberries заявили, что по факту трагедии создали комиссию, которая уже начала проводить проверку.

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Полиция задержала водителя фуры, похищавшего товары у подмосковных бизнесменов
06 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/Miguel Perfectti

Водителя грузовика, подозреваемого в краже товаров у подмосковных компаний, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Водителя наняли для перевозки партии бытовой техники из подмосковного Жуковского в Симферополь. На складе машину загрузили и опломбировали. Фура вышла в рейс. Владелец отслеживал передвижение машины и заметил, что водитель делает в пути длительные остановки. Он запросил точные координаты фуры, однако по ним машины не оказалось, а перевозчик и диспетчер перестали выходить на связь. Ущерб от пропажи товара составил 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Вскоре с потерпевшим связался неизвестный и предложил вернуть товар за треть от его стоимости. Предприниматель отказался и обратился в полицию. Правоохранителям удалось установить и задержать водителя фуры. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Бурятии.

Следствие выявило причастность задержанного ещё к одному аналогичному преступлению, в ходе которого у компании из Подольска были похищены товары на 2 млн рублей.

Расследование продолжается, ведутся поиски всех причастных к кражам.

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#мвд
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Возросло число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово
Сердюк: 67 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерово
06 июня 2024, 08:05

Фото: iStock/blinow61

При столкновении двух трамваев в Кемерово пострадали 67 человек. Такие данные привёл врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Напомним, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени у одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон. В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу. Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.


«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10.40 (06.40 мск) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека: двое находятся в реанимации, один — в операционной», — написал Сердюк в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время врачи пытаются спасти жизни серьёзно пострадавших. При этом 10 человек отправили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.

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#происшествия
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«Ходите и оборачивайтесь»: Избитому толпой ветерану СВО пригрозили расправой
В Ростове-на-Дону избитый группой людей боец спецоперации заявил об угрозах
06 июня 2024, 06:53

Фото: istock / globalmoments

Жестоко избитый в Ростове-на-Дону участник специальной военной операции заявил об угрозах. Об этом военнослужащий рассказал Телеграм-каналу Don Mash.
Кадры с избиением ветерана появилось в сети в конце апреля. Супруга ростовчанина заявила, что ее мужа избили украинцы, которых она на видео назвала «хохлами».

Как утверждает боец, нападавшие угрожали ему в отделении полиции.

«Теперь ходите и оборачивайтесь по району», — цитирует военный их слова.
Он также стал свидетелем разговора задержанных. Один из них предложил другому напасть с ножом на ветерана СВО, когда тот пойдет в больницу. Второй подозреваемый якобы заявил, что сможет «отмазать» товарищей, обратившись к папе-прокурору.

Участник спецоперации и его жена возмутились тем, что напавшие не заключены под стражу, — им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Мексике зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа A(H5N2)
ВОЗ: в Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2
06 июня 2024, 06:12

Фото: istock / Eugeneonline

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, закончившийся летальным исходом. Информация опубликована на сайте организации.
В сообщении указано, что 23 мая Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил Панамериканской организации здравоохранения/ Всемирной организации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико

Имеется в виду первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.

Отмечается, что 59-летний пациент не имел контактов с домашней птицей или другой живностью. До появления острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам, рассказали родственники пациента.

По информации ВОЗ, 17 апреля у больного поднялась высокая температура, возникла затрудненность дыхания, тошнота, диарея и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медпомощью и в тот же день «скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием».

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#воз
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Спецслужбы Франции задержали выходца из Донбасса по подозрению в подготовке теракта
Во Франции арестовали мужчину из ДНР по подозрению в подготовке теракта
06 июня 2024, 06:01

Фото: istock / Diy13

Правоохранители Франции арестовали русскоязычного украинца ДНР, пытавшегося подорвать транспорт с военной помощью для Украины. Об этом информирует Le Journal du Dimanche.
По информации источника, мужчину задержали в столичной больнице Шарль-де-Голль. Оказалось, он является уроженцем Донбасса. Его подозревают в попытке подрыва машины с использованием самодельного взрывного устройства.

После ареста в номере обвиняемого провели обыск. На месте были обнаружены предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, стрелковое оружие и поддельные документы. Одно из СВУ взорвалось. Отель пришлось эвакуировать.

По данным издания, целью задержанного было взорвать французское военное снаряжение, предназначенное для ВСУ. Сейчас украинцем занимаются сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции.

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#днр
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На Кузбассе в ДТП с двумя трамваями пострадали 30 человек
30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерово
06 июня 2024, 05:50

Фото: istock / gorodenkoff

В результате столкновения двух трамваев в Кемерово, по предварительным данным, пострадали 30 человек. Два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон.

В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу.

Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.

В настоящее время в районе ДТП движения парализовано. На месте работают правоохранители, следователи и оперативники. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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