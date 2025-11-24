Россиянка увлеклась духовными практиками и таинственно исчезла

24 ноября 2025, 14:20

Е1.ru: 20-летняя жительница Ревды увлеклась духовными практиками и пропала

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Свердловской области пропала 20-летняя жительница Ревды Ольга Черкасова. Об этом сообщает портал Е1.ru.





Девушка перестала выходить на связь в период с 17 по 21 ноября, когда ее матери не было дома. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», незадолго до исчезновения она увлеклась духовными практиками.

«Однако сейчас нет никакой информации о том, куда она могла направиться и с кем могла общаться», — добавили волонтеры.