Россиянка увлеклась духовными практиками и таинственно исчезла
Е1.ru: 20-летняя жительница Ревды увлеклась духовными практиками и пропала
В Свердловской области пропала 20-летняя жительница Ревды Ольга Черкасова. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Девушка перестала выходить на связь в период с 17 по 21 ноября, когда ее матери не было дома. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», незадолго до исчезновения она увлеклась духовными практиками.
«Однако сейчас нет никакой информации о том, куда она могла направиться и с кем могла общаться», — добавили волонтеры.Они предполагают, что девушка могла поймать попутку или уехать куда-то на автобусе. У родственников нет версий о ее местонахождении. Поисковики подчеркивают, что она может находиться в любой точке региона.