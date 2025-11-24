В Оренбурге продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора

24 ноября 2025, 14:02

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Оренбурге задержана продавщица, которая более пяти часов удерживала четырёх сотрудников Роспотребнадзора в магазине супруга на Комсомольской улице. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК России.