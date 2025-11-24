В Оренбурге продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора
В Оренбурге задержана продавщица, которая более пяти часов удерживала четырёх сотрудников Роспотребнадзора в магазине супруга на Комсомольской улице. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК России.
Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением»). Меру пресечения ей уже избрали.
По информации следствия, ЧП произошло 19 ноября во время проверки магазина. Чтобы помешать инспекторам, фигурантка заперла их внутри. Сотрудников освободили сотрудники ОМОНа и следователи.
Читайте также: