На рэпера Face* завели уголовное дело
Уголовное дело против рэпера Face* поступило в суд. Об этом следует из картотеки Кировского районного суда города Уфы.
Ивана Дремина* признали иноагентом в апреле 2022 года. Сейчас мужчина находится за пределами РФ и объявлен в федеральный розыск.
С начала 2022 года Face* уже сталкивался с последствиями своего статуса. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в социальных сетях. Сумма его неоплаченных штрафов и исполнительных сборов превысила 127 тысяч рублей.
Ситуация вокруг артиста вызывает широкий резонанс. Общественность активно обсуждает его дальнейшие шаги и возможные последствия для карьеры.
