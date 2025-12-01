Россиянка подожгла АЗС «по заданию ФСБ»

01 декабря 2025, 10:03

В Норильске женщину обвиняют в поджоге АЗС по указанию мошенников

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Норильске 27-летняя местная жительница попыталась поджечь топливную колонку на автозаправке. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.