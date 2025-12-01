Россиянка подожгла АЗС «по заданию ФСБ»
В Норильске 27-летняя местная жительница попыталась поджечь топливную колонку на автозаправке. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по статье о покушении на уничтожение чужого имущества. По информации ведомства, ранее неизвестные мошенники похитили у женщины более 1,5 миллиона рублей. Затем они представились сотрудниками ФСБ и убедили её помочь в спецоперации по поимке преступников.
Злоумышленники заявили, что поджог колонки должен отвлечь внимание и поможет задержать преступную группу на автомобиле. Видеозапись с камер наблюдения, которую опубликовала прокуратура, показала, как девушка приехала на АЗС, разлила горючее возле колонки и подожгла его, после чего уехала. Сотрудники заправки быстро ликвидировали пламя.
