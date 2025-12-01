Достижения.рф

Мощный взрыв произошел в Каспийске

Сильный взрыв произошел в Каспийске, повреждены 15 авто, в доме выбиты окна
Фото: iStock/irontrybex

Сильный взрыв произошел в Каспийске, повреждены не менее 15 автомобилей на парковке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информация о причинах взрыва и пострадавших пока не поступила.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме, расположенном рядом с судостроительным заводом «Дагдизель». Уточняется, что в результате взрыва почти во всём здании выбиты окна.

Екатерина Коршунова

