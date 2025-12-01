Мощный взрыв произошел в Каспийске
Сильный взрыв произошел в Каспийске, повреждены 15 авто, в доме выбиты окна
Сильный взрыв произошел в Каспийске, повреждены не менее 15 автомобилей на парковке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информация о причинах взрыва и пострадавших пока не поступила.
По данным Telegram-канала Baza, взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме, расположенном рядом с судостроительным заводом «Дагдизель». Уточняется, что в результате взрыва почти во всём здании выбиты окна.
Ранее сообщалось, что в тульской многоэтажке страшный пожар унёс жизни двух человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: