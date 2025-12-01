Подмосковный маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы

01 декабря 2025, 09:43

Фото: iStock/SB Arts Media

Подмосковный маньяк Алексей Гаськов, убивший как минимум четыре девушки, шокировал признанием о насилии над своей падчерицей. 50-летний мужчина рассказал о том, как в начале 2023 года изнасиловал 17-летнюю девушку. Она молчала из-за угроз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.