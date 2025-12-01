Подмосковный маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы
Подмосковный маньяк Алексей Гаськов, убивший как минимум четыре девушки, шокировал признанием о насилии над своей падчерицей. 50-летний мужчина рассказал о том, как в начале 2023 года изнасиловал 17-летнюю девушку. Она молчала из-за угроз. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Преступник родом из Бердска Новосибирской области. В начале 2000-х поступил во ВГИК, но его отчислили за пьянство. Близким другом убийцы был Михаил Юдин, известный как «бердский маньяк», который уже отбывает пожизненное заключение.
В апреле 2007 года Гаськова осудили за изнасилование 11-летней девочки. Тогда его связь с серией убийств не установили. Дело раскрылось только летом 2024 года, когда ДНК-экспертиза совпала с данными мужчины.
На допросе маньяк подробно описал свои преступления. В начале 2000-х он нападал на девушек в подмосковных парках. Одним из самых громких дел стало убийство студентки из Перу Каролины Агнес Сантистебан, племянницы советника президента. Следователи продолжают проверять Гаськова на причастность к другим преступлениям. Серийному убийце и педофилу грозит пожизненное заключение. Вероятно, он окажется в колонии «Полярная сова», где отбывает срок его друг.
