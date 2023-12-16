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На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их

16 декабря 2023, 11:41
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Полицейские прибыли на территорию рынка вечером 15 декабря.
Очевидцы сообщают, что причиной беспорядков стало задержание водителя. «Осторожно, Москва» сообщает, что он не остановился, проигнорировав требование сотрудников. На месте несколько автомобилей полиции окружили десятки мужчин. Полицейских начали толкать, звучали крики.

Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Конфликт завершился, когда толпа разошлась.


После конфликта возбудили уголовные дела: напавший на полицейского задержан. Ещё 80 человек проверят на соблюдение миграционного законодательства.

«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка Садовод, возбужденны уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ», - сообщили в столичном СК.
Ранее сообщалось, что в Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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#рынок
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Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
Daily Caller: Помощник сенатора США снял порно в зале заседаний сената
16 декабря 2023, 11:12

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Caller.
Отмечается, что на кадрах видно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената. Издание опубликовало снимок, на котором тот же самый сотрудник находится спиной к камере, при этом стоит на четвереньках на столе. Он запечатлен голым, однако его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола американского Капитолия.

Как сообщает журнал Spectator, на снимке и видеозаписи изображен помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бен Кардин.

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#сша
#журнал
#фотография
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В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов
16 декабря 2023, 10:51

Фото: Istockphoto / Distortion Media

В Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе.
Об этом в Telegram-канале написал председатель областного совета Николай Лукашук. С его слов, возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе. 

«От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», —сообщил Лукашук.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря. Серия взрывов произошла ночью в Подольском районе Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

«Взрывы в Подольском районе столицы», —сообщил Кличко.
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#пожар
#украина
#сво
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В Новой Москве 5-летний ребёнок скончался от кишечной инфекции
16 декабря 2023, 08:57

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

У ребёнка случился отёк лёгких.
SHOT сообщает, что родители вызвали скорую в поселение Марушкинское, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам отца, за два дня до этого сын подхватил кишечную инфекцию. А в день трагедии ребёнок жаловался на сильные боли в животе.

У ребёнка поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но было уже поздно. 

По предварительной версии, лёгкие отекли на фоне кишечной инфекции. 

Полиция выясняет, где именно заразился мальчик, и почему два дня его не лечили как следует.

Ранее в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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#дети
#инфекция
#происшествие
#новая москва
#врачи
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В Забайкалье опрокинулся грузовик с рабочими, погиб один человек
16 декабря 2023, 08:21

Фото: istockphoto/DarthArt

Грузовик «Урал» перевозил 27 рабочих.
В Забайкалье опрокинулся грузовик, погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ДТП случилось ночью в 22 км от поселка Новая Чара в Каларском районе Забайкальского края.

«На технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины «Урал» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», –сказано в сообщении.

В аварии скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек с различными травмами доставили в больницу. 

Проводится проверка и устанавливаются подробности случившегося. 

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#дтп
#авария
#новости
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SHOT: Самолёт Як-40 выкатился за пределы ВПП в камчатском аэропорту Оссора
16 декабря 2023, 05:34

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

На Камчатке борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора, сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании АО «Камчатское авиационное предприятие» выполнял санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в аэропорт посёлка Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП из-за свежевыпавшего снега. 

«Опытные члены экипажа благодаря быстрой реакции и грамотным действиям своевременно взяли ситуацию под контроль и предотвратили серьёзные последствия инцидента. На борту находились врачи, никто из них и членов экипажа не пострадал, после инцидента медики продолжили свою работу в Оссоре. Никаких повреждений не получило и воздушное судно», — отметили представители авиакомпании.

По данным SHOT, в самолёте находилось шесть человек: 4 члена экипажа и 2 медика. Через несколько часов Як-40 вернулся в аэропорт Елизово. По данному факту камчатские следователи проводят проверку.

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#самолет
#авиация
#камчатка
#происшествие
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«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
16 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/RamonCast

В Киевской области прозвучал ряд взрывов, после этого и в регионе, и в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской и Черниговской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#киев
#украина
#взрывы
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Минобороны сообщило ещё о шести сбитых над Крымом беспилотниках ВСУ
16 декабря 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Средства противовоздушной обороны после 23:00 мск 15 декабря сбили еще 6 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма», — отметили в Минобороны.  

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что всего за два часа — с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря — дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.

Также сообщалось о восьми сбитых БПЛА самолётного типа в небе над Курской областью. Первая волна из четырёх БПЛА была уничтожена около 17:30, а вторую сбили в 18:40. А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#бпла
#крым
#минобороны рф
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Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете
15 декабря 2023, 22:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного гражданина, который шёл неуверенно и размахивал предметом, похожим на мачете. Правоохранители остановили мужчину, но тот причину своего поведения объяснить не смог», – говорится в сообщении. 
В итоге 35-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, заключили в Росгвардии. 
 
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#росгвардия
#серпухов
#нож
#задержание
#полиция
#подмосковье
#московская область
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Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве
15 декабря 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Елена Ваенга лишилась чувств во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, для Ваенги оперативно вызвали скорую помощь. Сейчас медики выясняю причину потери сознания певицы и оказывают ей первую помощь.

«Сейчас с певицей все в порядке — вызвали ей скорую, она пришла в себя. Спектакль продолжился — она в нем не участвовала, пришла как гость», - рассказала РЕН ТВ PR-директор Театра на Малой Бронной Елизавета Смирнова.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.

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#медики
#спектакль
#госпитализация
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