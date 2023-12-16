На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Полицейские прибыли на территорию рынка вечером 15 декабря.
Очевидцы сообщают, что причиной беспорядков стало задержание водителя. «Осторожно, Москва» сообщает, что он не остановился, проигнорировав требование сотрудников. На месте несколько автомобилей полиции окружили десятки мужчин. Полицейских начали толкать, звучали крики.
Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Конфликт завершился, когда толпа разошлась.
После конфликта возбудили уголовные дела: напавший на полицейского задержан. Ещё 80 человек проверят на соблюдение миграционного законодательства.
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Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Конфликт завершился, когда толпа разошлась.
«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка Садовод, возбужденны уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ», - сообщили в столичном СК.Ранее сообщалось, что в Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
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Мария Фирсова