Сотрудникам московского завода вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images
Они похитили запчасти к истребителям МиГ-29 на 50 млн рублей, пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.
По данным ведомства, осуждённые входят в трансграничную организованную преступную группу, занимающуюся массовыми хищениями комплектующих к авиационным двигателям. Организация вывозит их в интересах иностранных государств.
В отношении организатора группы и 9 участников возбудили уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.
Делом занимались сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Вся украденная продукция предприятия на общую сумму более 50 млн рублей была изъята из незаконного оборота.
Читайте также:
Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, заявил директор гавани
Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт
Аналитики Reuters назвали главный изъян самого ожидаемого Украиной оружия
В отношении организатора группы и 9 участников возбудили уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.
Вся украденная продукция предприятия на общую сумму более 50 млн рублей была изъята из незаконного оборота.
Читайте также:
Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, заявил директор гавани
Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт
Аналитики Reuters назвали главный изъян самого ожидаемого Украиной оружия
Мария Фирсова