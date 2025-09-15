На российской дороге произошёл трамвайный «сэндвич» с участием грузовика

15 сентября 2025, 19:44

В Краснодаре произошло ДТП с участием двух трамваев и грузовика

Фото: Istock/blinow61

На пересечении улиц Гоголя и Леваневского столкнулись два трамвая и автомобиль Hyundai. Об этом сообщило управление МВД России по Краснодару.