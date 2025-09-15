На российской дороге произошёл трамвайный «сэндвич» с участием грузовика
На пересечении улиц Гоголя и Леваневского столкнулись два трамвая и автомобиль Hyundai. Об этом сообщило управление МВД России по Краснодару.
По предварительной информации, водитель грузовика двигался по улице Леваневского. Он не уступил дорогу общественному транспорту, который имел преимущество. В результате автомобиль Hyundai выехал на перекрёсток и оказался на пути двух встречных трамваев. Транспортные средства столкнулись. От удара один из трамваев сошёл с рельсов.
В результате этого серьёзного дорожного происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции и аварийные службы оперативно прибыли на место. Они организовали работу по ликвидации последствий аварии и восстановлению движения трамваев. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
