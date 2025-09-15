«Подлая провокация»: В Адыгее житель Анапы подкинул свиную голову к мечети
43-летнего жителя Анапы подозревают в осквернении мечети в ауле Козет Тахтамукайского района. Подробности сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Адыгея.
По данным ведомства, в ночь на 14 сентября мужчина подкинул свиную голову к зданию мечети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих).
Совместные силы МВД и Росгвардии задержали подозреваемого по месту его жительства в Анапе. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на территории Адыгеи. Следствие решает вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края назвало этот инцидент подлой провокацией. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они назначили необходимые экспертизы.
