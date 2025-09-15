«Подлая провокация»: В Адыгее житель Анапы подкинул свиную голову к мечети

15 сентября 2025, 18:50

В Адыгее жителя Анапы задержали по подозрению в осквернении мечети

Фото: Istock/Sonja Rachbauer

43-летнего жителя Анапы подозревают в осквернении мечети в ауле Козет Тахтамукайского района. Подробности сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Адыгея.