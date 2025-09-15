«Личная неприязнь»: В Москве 15-летний школьник выстрелил в голову подростку
На северо-западе столицы произошла стрельба с участием несовершеннолетних. По данным ГСУ СК России, 15-летний юноша в ходе конфликта выстрелил в голову 17-летнему парню.
Инцидент случился 13 сентября. По информации следствия, причиной внезапной ссоры стали личные неприязненные отношения между подростками. Пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали. Медики сообщили, что его жизни сейчас ничего не угрожает.
Подозреваемого задержали. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
