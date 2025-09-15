«Сжёг их»: Российский пенсионер зарубил топором жену, её любовника и племянницу

15 сентября 2025, 19:00

В Новороссийске задержали пенсионера по подозрению в убийстве трёх человек

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Новороссийске правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину по подозрению в убийстве трёх человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.