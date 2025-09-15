Достижения.рф

«Сжёг их»: Российский пенсионер зарубил топором жену, её любовника и племянницу

В Новороссийске задержали пенсионера по подозрению в убийстве трёх человек
Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Новороссийске правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину по подозрению в убийстве трёх человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



Подозреваемый лишил жизни свою жену, её любовника и несовершеннолетнюю племянницу. После этого он перевёз их тела в лес и сжёг. Поводом для начала проверки послужило исчезновение людей.

11 сентября девочка не пришла в школу, а её тетя и ещё один взрослый мужчина перестали выходить на связь. Прибывшие по адресу следователи обнаружили в квартире следы крови. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — супруга одной из погибших.

Мужчина признал вину и показал место, где находились останки. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ольга Щелокова

