«Сжёг их»: Российский пенсионер зарубил топором жену, её любовника и племянницу
В Новороссийске правоохранительные органы задержали 61-летнего мужчину по подозрению в убийстве трёх человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Подозреваемый лишил жизни свою жену, её любовника и несовершеннолетнюю племянницу. После этого он перевёз их тела в лес и сжёг. Поводом для начала проверки послужило исчезновение людей.
11 сентября девочка не пришла в школу, а её тетя и ещё один взрослый мужчина перестали выходить на связь. Прибывшие по адресу следователи обнаружили в квартире следы крови. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — супруга одной из погибших.
Мужчина признал вину и показал место, где находились останки. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
