На российской остановке общественного транспорта нашли труп
В Волгограде на остановке общественного транспорта обнаружили тело мужчины. Об этом 11 октября сообщает V1.RU.
Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города. По информации издания, на месте происшествия работают экстренные службы. Как сообщил общественник Сергей Островский, тело накрыто тканью и находится у козырька остановки «Площадь Возрождения», рядом с проезжей частью.
На опубликованных с места событий видеозаписях видно, что неподалеку стоят несколько девушек, однако их связь с погибшим не установили. Также на кадрах есть реанимобиль.
По предварительным данным очевидцев, погибшим является мужчина. Редакция портала направляет официальные запросы в ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК России по региону для уточнения обстоятельств произошедшего.
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