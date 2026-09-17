Труп трехлетнего мальчика нашли в Англии
Metro: Труп трехлетнего мальчика нашли в Англии с помощью вертолетов
В английском графстве Саффолк обнаружили тело трехлетнего Ноа Вудса, пропавшего несколькими днями ранее. Об этом 15 сентября сообщила газета Metro.
Тело ребенка нашли водолазы в пруду Decoy Pond, расположенном примерно в 300 метрах от места исчезновения. Официальную процедуру опознания пока не завершили, однако родственников мальчика уже уведомили о находке.
«Прежде всего наши мысли с семьей Ноа и всеми, кто его знал», — заявил суперинтендант полиции Том Пирс.По данным издания, мальчика в последний раз видели возле детской площадки в деревне Брэнтем. Он находился с дедушкой, однако вырвался и убежал. Сообщается, что Ноа не разговаривал и имел частичную потерю слуха, поэтому мог не реагировать на свое имя. Перед исчезновением на нем были белая футболка с персонажами мультсериала Bluey, шорты и черные кроссовки с белой полосой.
В поисковой операции приняли участие более 1,3 тыс. человек. Добровольцы осматривали окрестности, сады и хозяйственные постройки, к поискам также привлекались экстренные службы и вертолеты. В настоящее время полиция не считает обстоятельства смерти подозрительными, однако причины произошедшего еще предстоит установить.