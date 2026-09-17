17 сентября 2026, 20:33

Metro: Труп трехлетнего мальчика нашли в Англии с помощью вертолетов

Фото: istockphoto/Lawrey

В английском графстве Саффолк обнаружили тело трехлетнего Ноа Вудса, пропавшего несколькими днями ранее. Об этом 15 сентября сообщила газета Metro.





Тело ребенка нашли водолазы в пруду Decoy Pond, расположенном примерно в 300 метрах от места исчезновения. Официальную процедуру опознания пока не завершили, однако родственников мальчика уже уведомили о находке.





«Прежде всего наши мысли с семьей Ноа и всеми, кто его знал», — заявил суперинтендант полиции Том Пирс.