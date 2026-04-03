На российской трассе поймали наркокурьеров с мефедроном в газовом баллоне

В Новгородской области полиция задержала трёх наркокурьеров с 10 кг мефедрона
Фото: Istock/Sergei Fyss

В Новгородской области на трассе полицейские задержали наркокурьеров с мефедроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.



Инцидент произошёл в Новгородском округе — правоохранители остановили внедорожник, в котором находились три россиянина.

При досмотре в багажнике машины они обнаружили металлический баллон для сжиженного газа. Внутри ёмкости злоумышленники спрятали пластиковую канистру с порошком. Экспертиза показала, что в баллоне находился мефедрон массой десять килограммов.

По предварительным сведениям, граждане забрали вещество из тайника в Петербурге и планировали привезти его в Ижевск для дальнейшей продажи. В отношении задержанных правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Суд арестовал мужчин.

Ольга Щелокова

