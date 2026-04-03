Стала известна предварительная причина схода семи вагонов под Ульяновском
Следователи установили возможную причину схода семи вагонов под Ульяновском. Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета.
Утром 3 апреля в Ульяновской области семь вагонов поезда №302 Москва — Челябинск сошли с рельсов.
В составе находились 412 пассажиров, пострадали 24 из них. На месте происшествия у станции Бряндино продолжают работать специалисты.
«По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна», — сообщили в пресс-службе СК.Специалисты уже изъяли образцы рельсовой основы и вскоре направят их на криминалистическую экспертизу.
