Стала известна предварительная причина схода семи вагонов под Ульяновском

03 апреля 2026, 15:14

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Следователи установили возможную причину схода семи вагонов под Ульяновском. Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета.





Утром 3 апреля в Ульяновской области семь вагонов поезда №302 Москва — Челябинск сошли с рельсов.



В составе находились 412 пассажиров, пострадали 24 из них. На месте происшествия у станции Бряндино продолжают работать специалисты.

«По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна», — сообщили в пресс-службе СК.