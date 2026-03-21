Российские туристы в Египте испугались пролетов истребителей над отелями
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе пожаловались на частые пролеты военных самолетов над курортом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отдыхающие рассказали, что в последние дни над пляжами и отелями все чаще замечают МиГ-29 египетских ВВС. Истребители поднимаются в небо по несколько раз в день, кружат над побережьем и создают сильный шум.
Некоторые признались, что из-за этого они начали искать варианты досрочного возвращения домой. Опасения усиливаются на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке — люди боятся, что он может коснуться и Египта.
Местные гиды, в свою очередь, призывают не паниковать. По их словам, вылеты связаны с патрулированием воздушного пространства после недавних атак в регионе. Кроме того, недалеко от курорта расположен стратегически важный объект, который объясняет активность военной авиации.
