В Москве загорелся медцентр
На Новослободской улице в Москве произошел пожар в двухэтажном здании медицинского центра.
По информации источника агентства городских новостей «Москва», из-под кровли здания идет густой дым. Как уточняют журналисты, находившихся внутри людей эвакуировали.
На момент публикации другие обстоятельства происшествия не уточняются. Официальных комментариев от столичного управления МЧС также пока не поступало.
Накануне в подмосковном Солнечногорске вспыхнул пожар в здании строительного рынка. Огонь охватил около пяти тысяч квадратных метров и затем распространился на расположенный рядом торговый центр. В экстренных службах отметили, что тушение осложнялось плотной застройкой.
