Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Женщина и двое ее несовершеннолетних детей пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел 21 марта на улице Шефской в селении Троицкое. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Мальсагов. Надзорное ведомство организовало проверку.

«При наличии оснований будут приняты эффективные прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае. Водитель и двое его пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью. В салоне также находился двухлетний ребенок — он перевозился без детского кресла.
Лидия Пономарева

