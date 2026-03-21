Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
Женщина и двое ее несовершеннолетних детей пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 21 марта на улице Шефской в селении Троицкое. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Мальсагов. Надзорное ведомство организовало проверку.
«При наличии оснований будут приняты эффективные прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.
