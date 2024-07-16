С пенсионерки, провалившейся в глубокую яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей

Фото: IStock/Stephen Barnes
С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки. О решении суда «Фонтанке» сообщила сама 75-летняя Наталья Слободова.
Женщина получила травмы еще два года назад. Тогда ей пришлось уволиться с работы и восстанавливать здоровье. Слободова решила подать иск в суд и разбирательства велись сразу против нескольких муниципальных компаний. В итоге судья признал «Водоканал Санкт-Петербурга» виновным в неустранении ямы и обязал выплатить 318 тысяч рублей пострадавшей пенсионерке.
Двести тысяч из этой суммы ушли на оплату услуг юристов. После этого в суд уже обратилась администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысяч рублей их судебных издержек, поскольку суд официально признал их невиновными в травме женщины. Сегодня судья, рассматривающий дело Слободовой, вынесла постановление о взыскании с нее 10 тысяч рублей в пользу муниципалитета. Пенсионерка заявила, что лучше заплатит, вместо того чтобы снова втягивать на долгие разбирательства юристов.
Администрация округа от комментариев издательству воздержалась.
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Двести тысяч из этой суммы ушли на оплату услуг юристов. После этого в суд уже обратилась администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысяч рублей их судебных издержек, поскольку суд официально признал их невиновными в травме женщины. Сегодня судья, рассматривающий дело Слободовой, вынесла постановление о взыскании с нее 10 тысяч рублей в пользу муниципалитета. Пенсионерка заявила, что лучше заплатит, вместо того чтобы снова втягивать на долгие разбирательства юристов.
«Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.
Администрация округа от комментариев издательству воздержалась.
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Олег Дикий