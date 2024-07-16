Во Львове украинец облил себя бензином и угрожал поджечь

Фото: IStock/Nopphon Pattanasri
Украинец облился бензином рядом со зданием ратуши Львова, где заседает городской совет, и угрожал себя поджечь. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
Как заявляет СМИ, на переговоры к мужчине вышли заместители председателя совета, его удалось уговорить не совершать поджог. О причинах инцидента не уточняется.
Ранее сообщалось о поджоге сотрудником полиции Украины двух трансформаторных будок. Поселок Кочержынци и Максимовка остались без света. Сотрудник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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