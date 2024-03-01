На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида

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Пропавшего полгода назад инвалида из города Шахты обнаружил на улице случайный прохожий, об этом сообщает «Комсомольская правда».
Подробности этой истории рассказала племянница главного героя.
По словам женщина, её дядя с детства является инвалидом. Из-за перенесённой в детстве болезни он вырос с отставанием в развитии. К тому же мужчина плохо разговаривает. В августе 2023 года он пропал.
Спустя несколько месяцев поисков семья отчаялась найти родственника, однако, в середине февраля его обнаружили на улице в Семикаракорске.
Выяснилось, что всё это время он провёл в рабстве у неких людей. Его заставляли работать за еду, платя 100 рублей в день. Когда же у инвалида стали отекать ноги и он больше не смог выполнять свои обязанности — его вывезли в город и бросили на улице.
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По словам женщина, её дядя с детства является инвалидом. Из-за перенесённой в детстве болезни он вырос с отставанием в развитии. К тому же мужчина плохо разговаривает. В августе 2023 года он пропал.
Выяснилось, что всё это время он провёл в рабстве у неких людей. Его заставляли работать за еду, платя 100 рублей в день. Когда же у инвалида стали отекать ноги и он больше не смог выполнять свои обязанности — его вывезли в город и бросили на улице.
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Евгения Парфентьева