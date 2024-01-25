На руднике «Николаевский» в Приморье вспыхнул пожар

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На руднике «Николаевский» в Приморье произошёл пожар, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональное Министерство по делам ГО и ЧС.
«Поступила информация о том, что на горизонте 275 метров рудника «Николаевский» АО «Дальполиметалл» произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. На руднике находилось 68 человек, из них 24 человека уже выведены на поверхность», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Также отмечается, что на руднике нет никаких опасных веществ. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, возгорание ликвидируют.
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Евгения Парфентьева