Пожар в Усть-Луге на терминале «Новатэка» полностью потушили

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В Усть-Луге пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершены», - написал Запалатский в своем Telegram-канале.
Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.
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Элина Позднякова