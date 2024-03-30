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На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек

30 марта 2024, 10:52
Фото: iStock/Adam88xx

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области пробурили новые скважины, чтобы пробраться к горнякам, по-прежнему находящимся в затопленном руднике. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Бурение четырех скважин на руднике «Пионер» продолжается, — пишет МЧС в своем телеграм-канале.

В затопленном руднике находятся 13 горняков.


Сотрудники МЧС предупреждают, что в регионе сохраняется угроза повторного прорыва горной массы, затопление рудника продолжается. Бурение новой скважины осуществляется в месте предполагаемого нахождения людей.

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#мчс
#сотрудники
#трагедия
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В Алтайском крае спасатели эвакуировали девять человек из затонувшего автобуса
30 марта 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nnorozoff

Ночью в Волчихинском районе Алтайского края с трассы в кювет съехал междугородний автобус, следовавший по маршруту Барнаул - Ключи, и начал тонуть. Из салона эвакуировали девять человек, включая двоих детей.
Из-за обильного таяния снега и выхода рек из берегов кюветы вдоль обочин дорог в регионе больше напоминают небольшие озёра, передаёт URA.ru. Вот в такую промоину и угодил автобус, не сумевший удержаться на трассе. К счастью, обошлось без пострадавших, спасатели сумели эвакуировать из тонущего транспортного средства всех пассажиров, включая детей, и водителя. Автобус ушёл под воду до самой крыши.

В связи с резким потеплением, в реках начал существенно подниматься уровень воды. Также происходит обильное таяние снегов, что приводит к паводкам. В регионе перекрыто несколько размытых автомобильных дорог, подтоплено 254 придомовых территории в сельской местности. Сотрудники МЧС ведут работы по устранению последствий паводков.

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В московской электричке мужчина сломал нос пенсионерке после замечания
30 марта 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

В Москве в электричке произошёл конфликт между пассажирами. Пожилая женщина попросила мужчину убрать ноги с прохода, а он в ответ на это хорошо поставленным ударом сломал ей нос.
Некрасивый инцидент произошёл в электропоезде, следовавшем по маршруту Фрязево - Апрелевка, в районе станции Нижегородской, передаёт «МВД Медиа». Пенсионерка 1947 года рождения попросила вольготно расположившегося пассажира убрать ноги из прохода, чтобы не мешать передвижению людей. В ответ мужчина разразился бранью, а затем ударил пожилую женщину в лицо.

У пострадавшей диагностировали перелом носа со смещением, она написала заявление в полицию. Мужчину 1989 года рождения задержали. Он признался в содеянном, раскаялся и принёс извинения. Тем не менее, полицейские возбудили в отношении хулигана уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

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#электричка
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Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак
30 марта 2024, 10:23

Фото: iStock/AnnaStills

На Украине велись испытания препарата, который способен вызывать в организме пробуждении раковых клеток, об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на документы.
Испытания западного препарата проводилось на пациентах мариупольской психиатрической больницы, свидетельствуют данные.

Документы были обнаружены при восстановлении медицинского учреждения. Речь идет о препарате для лечения артрита, который провоцировал развитие новых форм рака у подопытных.

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#сша
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#украина
#документы
#больницы
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«Я террорист»: в МФЦ в посёлке Внуково началась эвакуация после обнаруженной записки
30 марта 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Robin Gentry

Сотрудников и посетителей МФЦ в поселке Внуково эвакуируют из-за обнаруженной записки Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Записку обнаружил охранник. В ней содержалась угроза людям. Автор подписал себя как «террорист» и предупредил, что все погибнут, если немедленно не покинут помещение.

Из центра эвакуировали 86 человек. Также сотрудники экстренных служб выводят людей из близлежащих зданий. В настоящее время на место инцидента прибыли правоохранители. Обследуется территория и здание.

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#эвакуация
#здание
#тц
#теракт
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Депутат ГД Ивлев назвал местонахождение кураторов теракта в «Крокусе»
Депутат ГД Ивлев: Кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в Вашингтоне
30 марта 2024, 09:25

Фото: istockphoto/waewkid

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев допускает, что кураторы террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне.
Следственный комитет РФ установил, что террористы после массового убийства в «Крокусе» двигались в сторону границы с Украиной с тем, чтобы пересечь её и затем приехать в Киев за вознаграждением. В настоящее время следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта, передаёт РИА Новости.

Парламентарий в разговоре с агентством сказал, что, по его мнению, это только первые признательные показания непосредственных исполнителей. Парламентарий уверен, что в дальнейшем следователи сумеют выяснить и назвать россиянам имена и фамилии киевских организаторов теракта, а затем — и их заокеанских кураторов.

По словам Ивлева, как бы настойчиво Соединённые Штаты не навязывали всему миру версию об ответственности за совершение теракта боевиков ИГИЛ*, кураторы этого преступления могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на все лицемерные соболезнования.

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#следственный комитет
#следователи
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#сша
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Обнаружен возможный счет спонсоров теракта в «Крокусе»
РИА Новости сообщило о возможном счете спонсоров теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Журналистам удалось обнаружить предполагаемый криптокошелек, с которого, возможно, спонсировался теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание РИА Новости.
Репортеры выяснили, что один из номеров телефонов был связан с криптокошельком. Также абонент с номером был участником канала, связанного с ИГИЛ*.

Ранее следователи установили, что аванс за массовое убийство людей, террористом перевели с криптокошелька. После того, как теракт был совершен, никаких действий с кошельком не совершалось. При этом, банковская карта, на которую переводились деньги для финансирования теракта, была выпущена американским банком.

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*признана террористической организацией в России и запрещена
#деньги
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#теракт
#банковская карта
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Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над российским регионом
МО: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
30 марта 2024, 08:31

Фото: istock / aapsky

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила вражеский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли очередную попытку атаки российской территории в 07:30 по мск. В настоящее время информации о разрушениях на земле нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Представители министерства добавили, что для атаки ВСУ использовали дрон самолетного типа.

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#дрон
#происшествия
#сво
#всу
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В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке
В Ростовской области мужчина угрожал школьницам, слушавшим украинскую песню
30 марта 2024, 04:19

Shutter2U

В Ростовской области мужчина напал на двух школьниц, которые слушали украинскую песню, передает издание «RostovGazeta».
Инцидент произошел в городе Батайск. Школьницы были одни на улице, когда к ним подошел мужчина и начал угрожать. Россиянина разозлило, что дети слушали песню на украинском языке. Когда школьницы попытались убежать, он погнался за ними.

Девочки побежали к подруге, и тут вмешалась их мама.

«Детям 9 и 10 лет! Включили музыку, которая вам не понравилась, и стали экстремистами!» – возмутилась она, пытаясь вразумить мужчину.

Она добавила, что школьницы не знали, что песня украинская.

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#нападение
#украина
#мать
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Скончался актер из сериала «Кухня»
Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни
29 марта 2024, 22:40

Фото: istock / tomertu

На 62-м году жизни скончался актёр Александр Терешко. Об этом проинформировала пресс-служба Московского драматического театра на Бронной.
«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — сказано в сообщении в Телеграм-канале театра.
Актёр известен по сериалам «Кухня», «Марьина Роща» и «Марш Турецкого». Также Терешко принимал участие в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Артист трудился в Театре на Бронной с 1989 года. Он поработал с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых Константин Богомолов, Лев Дуров, Анатолий Эфрос, Марк Розовский.

Ранее стало известно, что великий музыковед Владимир Фейертаг скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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