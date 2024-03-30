На руднике «Пионер» пробурили новые скважины в поисках 13 человек

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В Амурской области пробурили новые скважины, чтобы пробраться к горнякам, по-прежнему находящимся в затопленном руднике. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Бурение четырех скважин на руднике «Пионер» продолжается, — пишет МЧС в своем телеграм-канале.
В затопленном руднике находятся 13 горняков.
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Анастасия Хохлова