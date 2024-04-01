На руднике «Пионер» завершили спасательную операцию

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Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена. Об этом сообщает администрация рудника АО «Покровский рудник».
Отмечается, что завершение спасательной операции связано с риском повторного обвала. Скважины, которые пробурили на руднике, показали что все горизонты, где могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом.
По информации источника, семьи погибших в руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Дети будут получать выплаты вплоть до совершеннолетия.
Напомним, обрушение породы на руднике произошло 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Все они – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. С ними нет никакой связи.
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По информации источника, семьи погибших в руднике «Пионер» горняков получат выплату в размере годового заработка. Дети будут получать выплаты вплоть до совершеннолетия.
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Екатерина Коршунова