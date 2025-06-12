На руднике произошло обрушение горной породы, несколько человек завалило

12 июня 2025, 05:42

МЧС: На руднике «Сарылах» в Якутии обрушилась порода, двое людей под завалами

Фото: iStock/NeilLockhart

Два человека могли оказаться под завалами в результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщило региональное Главное управление МЧС России в своем Telegram-канале.







«В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении Telegram-канала «МЧС Республики Саха (Якутия)».