На руднике произошло обрушение горной породы, несколько человек завалило
МЧС: На руднике «Сарылах» в Якутии обрушилась порода, двое людей под завалами
Два человека могли оказаться под завалами в результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщило региональное Главное управление МЧС России в своем Telegram-канале.
«В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы», — говорится в сообщении Telegram-канала «МЧС Республики Саха (Якутия)».Ведомство уточнило, что на момент происшествия на горизонте находилось 25 человек. Спасатели отметили отсутствие задымленности и запыленности в шахте. Предварительно, под завалами оказалось два человека.
На место ЧП незамедлительно выдвинулся отряд военизированного горноспасательного отделения. В МЧС добавили, что в спасательной операции задействованы 17 человек и три единицы специальной техники.