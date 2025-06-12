Россиянам раскрыли, какую пенсию можно получить при зарплате в 100 тысяч рублей
Совфед: россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей ждет пенсия в 32 тысячи рублей
Россияне, имеющие официальную заработную плату в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, могут рассчитывать на страховую пенсию около 32 тысяч рублей. Об этом рассказала сенатор и член Совета Федерации Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.
«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — пояснила она.В 2025 году стоимость одного ИПК составит 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии – 8907,7 рубля. Таким образом, при накоплении, например, 160 баллов пенсия по значениям 2025 года может достичь примерно 32,2 тысячи рублей.
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Сенатор Епифанова подчеркнула, что данный расчет является ориентировочным. Итоговая сумма пенсии зависит от общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты.
Для увеличения будущей пенсии Епифанова назвала ключевыми факторами официальное трудоустройство с «белой» зарплатой и продолжительную трудовую деятельность.
Также депутат упомянула возможность отсрочки выхода на пенсию для получения повышающих коэффициентов и участие в программах долгосрочных сбережений с государственной поддержкой для формирования дополнительных накоплений.