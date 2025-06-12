Россиянам раскрыли, какую пенсию можно получить при зарплате в 100 тысяч рублей

12 июня 2025, 04:19

Совфед: россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей ждет пенсия в 32 тысячи рублей

Фото: iStock/mars58

Россияне, имеющие официальную заработную плату в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, могут рассчитывать на страховую пенсию около 32 тысяч рублей. Об этом рассказала сенатор и член Совета Федерации Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.







«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — пояснила она.